В Новосибирске кардиохирурги спасли недоношенного младенца с множественными пороками сердца. Фото: пресс-центр клиники Мешалкина.

В Новосибирске кардиохирурги Центра им. Мешалкина экстренно прооперировали недоношенного младенца с множественными пороками сердца. Без своевременного вмешательства малыш бы погиб.

Известно, что ребенок родился с весом 1600 граммов. У него сразу же выявили множественные аномалии сердечно-сосудистой системы.

Как пояснила сердечно-сосудистый хирург клиники Мешалкина Наталия Романовна Ничай, недоношенные дети плохо переносят «открытые» вмешательства. В связи с чем, врачи стараются максимально снизить хирургическую агрессии в отношении таких крошечных и хрупких пациентов. Однако в случае с этим ребенком не было технических возможностей избежать «открытой» операции.

– В ходе вмешательства без использования искусственного кровообращения хирурги выполнили коррекцию коарктации аорты с гипоплазией дуги, перевязали и пересекли открытый артериальный проток, а также сузили ствол легочной артерии, чтобы ограничить поток крови через нее, тем самым профилактируя развитие легочной гипертензии (повышенного давления в легочной артерии) на фоне патологического сообщения между предсердиями и желудочками сердца, – пояснили в пресс-центре клиники Мешалкина.

Известно, что ребенок неплохо перенес операцию. На 8-е сутки после вмешательства кроху выписали. В этом, по мнению Наталии Ничай, большая заслуга анестезиологов-реаниматологов. Они смогли оперативно подготовить недоношенного младенца в такому вмешательству. После чего ребенка выходили и подготовили к переводу в больницу по месту жительства. Там малыш продолжит восстановительное лечение.

Когда кроха окрепнет и подрастет, его ждет радикальная коррекция дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Проведут ее в условиях искусственного кровообращения, добавили в клинике.

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