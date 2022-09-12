Новосибирск и Минск подписали меморандум о сотрудничестве

В 2022 году побратимству Новосибирска и Минска исполнилось 10 лет. Фото: мэрия Новосибирска

Новосибирск и Минск подписали меморандум о дальнейшем развитии побратимских отношений. По словам мэра Анатолия Локтя, его подписание стало подтверждением взаимоуважения и теплых отношений, которые в свою очередь являются залогом успеха совместных проектов.

— На протяжении многих лет мы сохраняем традиции и продолжаем сотрудничество между Новосибирском и Минском. Сегодня в целях дальнейшего развития побратимских отношений был подписан меморандум, который позволит осуществлять совместные проекты в культурной, транспортной, промышленной и научной сферах, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Мэр отметил, что особое значение побратимство имеет в совместной деятельности по патриотическому воспитанию детей. Так, например, в этом году новосибирские школьники посетили в Белоруссии Брестскую крепость, а также различные мемориальные комплексы.

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