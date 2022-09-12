В Новосибирской области мошенники обманывают людей под видом сотрудников «Экологии-Новосибирск»

Мошенники обманывают людей под видом сотрудников «Экологии-Новосибирск» в Татарске. Фото: Экология-Новосибирск

В Татарске Новосибирской области появились мошенники, которые выдают себя за представителей ООО «Экология-Новосибирск». Об этом сообщили на официальном сайте регионального оператора по обращению с отходами.

Как отметили в публикации, жертвами становятся потребители. Злоумышленники обходят квартиры под видом сотрудников «Экологии-Новосибирск». Они утверждают, что по лицевому счету есть задолженность. Якобы человек не оплатил коммунальную услугу по обращению с ТКО.

После этого мошенники добиваются, чтобы «долг» погасили на месте.

− Пожалуйста, будьте бдительны! Сотрудники регионального оператора никогда не ходят по домам и не требуют погасить задолженность, − написали на сайте.

Всех, кто столкнулся с мошенниками, призвали обратиться в полицию.

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