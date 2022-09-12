В Новосибирске двухлетний мальчик застрял в горшке, который надел себе на голову

В Новосибирске двухлетний мальчик застрял в горшке, который нацепил на голову. Фото: МАСС.

В Кировском районе Новосибирска двухлетний ребенок надел на голову горшок. Всякое бывает, ка говорится. Вот только снять его ни малыш, ни родители не смогли. Пришлось вызывать спасателей.

– Спасатели прибыли на улицу Шевелева и помогли мальчику 2020 года рождения – сняли горшок с его головы, – рассказали в службе МАСС.

Известно, что помощь врачей малышу не потребовалась. Его передали маме.

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