В прокуратуре заявили о снижении преступности в Новосибирской области.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В прокуратуре Новосибирской области подвели итоги за январь-август 2022 года и заявили о снижении в регионе преступности. Число преступлений, по данным ведомства, в сравнении с таким же периодом прошлого года упало незначительно. Всего на 1%.
В прокуратуре уточнили, что снижение числа преступлений в основном характерно для Новосибирска. В то время как в районах области преступность осталась практически га прежнем уровне.
– На 10% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Их зарегистрировали 7 281. Количество преступлений против жизни и здоровья граждан уменьшилось на 6% и составило 1 608. При этом фактов причинения тяжкого вреда здоровья уменьшилось на 11%, изнасилований – на 22%. Вместе с тем число зарегистрированных убийств увеличилось с 86 до 100, – пояснили в прокуратуре региона.
Также в области уменьшилось число преступление против собственности. Их зафиксировали, по данным прокуратуры, 20 788. Это на 4% меньше, чем в 2021 году. При этом такие преступления считаются самыми распространенными в Новосибирской области.
Известно, что в регионе на треть снизилось число краж автотранспорта. Всего их зафиксировали 209. Число угонов уменьшилось на 10 %. Количество преступлений, совершенных наркоманами, уменьшилось на 12%.
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