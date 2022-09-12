В Новосибирске на улице Гоголя водитель «Мазды» влетел в разделительный забор. Фото: "АСТ-54".
В ночь на понедельник, 12 сентября, на улице Гоголя в Новосибирске водитель хэтчбека Mazda Axela не справился с управлением. Информация об этом появилась в соцсети.
– Напротив дома №15 он врезался в разделительный заборчик, уничтожив около 7 пролётов, – уточнили в группе «АСТ-54».
Очевидцы утверждают, водитель серьезно не пострадал. Чего не скажешь о машине. После аварии мужчина с досадой осматривал разбитое авто.
Подписчики предположили, что водитель нарушил скоростной режим на мокрой дороге.
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