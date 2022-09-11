В Новосибирске водитель сбил 16-летнюю девушку на электросамокате

Скорая забрала ребенка в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 16-летняя девушка на электросамокате попала в больницу — ее сбил водитель во дворе высотки. ДТП случилось в 13.10 во дворе дома на улице Татьяны Снежиной, 49/2.

- 35-летний водитель Nissan Teana двигался по двору и сбил девочку 2005 года рождения, которая ехала на электросамокате справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В результате девочка-подросток попала в больницу,насколько серьезные у нее травмы, пока неясно. На месте работает экипаж ДПС.

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