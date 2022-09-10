Новосибирец повредил машину после наезда на открытый люк

Житель Новосибирска случайно наехал на люк с открытой крышкой. Фото: предоставлены Михаилом

Житель Новосибирска Михаил наехал на люк с открытой крышкой. В результате ДТП сильно пострадала передняя часть его машины. Как рассказал мужчина КП-Новосибирск, все произошло на Ипподромской магистрали вечером, 9 сентября.

− Я двигался в сторону улицы Кропоткина в крайнем левом ряду. Потом я перестроился в средний ряд. Это было немного не доезжая моста на пересечении улиц Ипподромской и Писарева. Сразу после перестроения передо мной внезапно появился открытый люк. Его крышка стояла вертикально, − поделился подробностями Михаил.

По словам мужчины, времени на то, чтобы среагировать и избежать столкновения, у него не было. Никаких знаков, предупреждающих о дефекте, почему-то не установили.

− Я ехал в общем потоке, справа и слева от меня были машины. Все, что мне оставалось − это начать снижать скорость. Однако это не помогло избежать столкновения. В результате наезда у автомобиля Honda Civic полностью оторвало бампер с противотуманными фарами, пробило радиатор, а также оба правых колеса. Кроме того, вытек антифриз, − рассказал житель Новосибирска. − Всего этого можно было избежать, если бы службы, ответственные за содержание дороги, не проявили халатность.

На место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД. По их звонку приехала специальная служба, которая установила на опасном участке дорожный знак.

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