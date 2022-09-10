В Новосибирской области скончалась ветеран милиции и ветеран ВОВ Вера Давыдова

В Новосибирской области умерла ветеран милиции и ветеран ВОВ Вера Давыдова. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирской области ушла из жизни ветеран милиции и ветеран Великой Отечественной войны Вера Давыдова. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ее не стало 31 августа 2022 года.

Вера Давыдова родилась 10 марта 1922 года в Саратовской области. Когда она окончила первый курс пединститута, началась война. В январе 1942 года 20-летняя Вера устроилась на работу в сельскую школу. Обучала учеников с пятого по седьмые классы.

В 1944 году девушка поступила в Юридический институт. Параллельно она работала волонтером в госпитале и помогала ухаживать за ранеными бойцами.

По окончании войны Вера Давыдова получила юридическое образование. Ее приняли на работу в школу КГБ.

− В 1957 году она пришла в милицию, где служила до сентября 1980 года, уйдя в отставку в звании майора милиции. Все эти годы работала в учебном центре областного ГУВД, преподавала молодым сотрудникам такие дисциплины, как уголовное, административное, гражданское право, а также этику и эстетику, − отметили в публикации.

Веру Давыдову наградили медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Даже после выхода на пенсию она продолжала выступать перед школьниками и молодыми сотрудниками.

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