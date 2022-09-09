В Новосибирске появился памятник магистру Йоде из «Звездных войн»

Скульптура мастера Йоды появилась в Новосибирске. Фото: Иван Чернышов
В Новосибирске в одном из дворов в ЖК «Галактика» появилась скульптура мастера Йоды из саги «Звездные войны». Ее создал скульптор Иван Чернышов.
- Это был довольно кропотливый процесс, Первый раз, эксперимент с такой имитацией камня, не знаешь, что получится. Пробник был маленький, а здесь большая скульптура, до момента пока не достанешь с формы, не представляешь, как будет! Но результат превзошел все ожидания, - рассказал КП-Новосибирск скульптор.
По словам скульптора, весь процесс работы над скульптурой занял у него около 2,5 месяцев. Выстой Йода выше в 120 сантиметров, а шириной – 100 сантиметров.
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