Фонтаны в Новосибирске отключат к началу октября. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Стали известны предварительные сроки отключения фонтанов в Новосибирске. На эту тему КП-Новосибирск пообщалась с директором МУП «Горфонтан» Валерием Науменко.

По словам Валерия, фонтаны начнут отключать постепенно – от самых окраин к центру.

− Мы будем ориентироваться на погодные условия. Если заморозки начнутся с завтрашнего дня, мы ускоримся. Но пока фонтаны будут работать – до тех пор, пока дневная температура будет выше 10 градусов, − сообщил в разговоре с КП-Новосибирск директор МУП «Горфонтан».

Сейчас как раз удачный период для того, чтобы наслаждаться работой фонтанов.

− Осенью быстро темнеет. Благодаря этому хорошо видна подсветка на фонтанах. Дело в том, что подсветку смонтировали в середине лета. И ее не было видно, потому что фонтаны работают до 21:00, а в это время летом еще было светло, − отметил Валерий Науменко.

Сибиряк добавил, что у местных жителей есть возможность еще пару недель полюбоваться световыми фонтанами. Примерно к октябрю их отключат.

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