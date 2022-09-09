В Новосибирской области в 2023 году запустят пригородную электричку Татарская – Карасук

Пригородную электричку Татарская – Карасук запустят в 2023 году в Новосибирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пригородную электричку Татарская – Карасук запустят в 2023 году в Новосибирской области. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Чистоозерного района Александр Аппель.

По словам чиновника, 6 сентября прошло совещание, на котором обсуждалась необходимость организации пригородного движения на данном участке.

− На протяжении нескольких лет администрация района выступала с инициативой возобновления движения электрички Татарская – Карасук, − отметил Александр Аппель. – Для нас это очень важно.

Инициативу поддержали представители администраций Купинского и Баганского районов.

В итоге между станциями Татарская и Карасук в 2023 году будет курсировать электричка. Как отметил чиновник, проезд от Чистоозерного до Татарска обойдется в 79 рублей.

На маршруте будут действовать все льготы.

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