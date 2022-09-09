История с новосибирской школьницей, пришедшей на линейку в лифчике, оказалась фейком

На самом деле инцидент произошел в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По новосибирским пабликам в соцсетях начала гулять история о том, что в одной из городских школ ученица пришла на линейку 1 сентября полуобнаженной. В качестве доказательства приводится снимок, где девочка одета в обычную черную юбку и красный кружевной кроп-топ.

Один такой пост появился в паблике Вконтакте «Наш Юго-zападный» и вызвал бурную реакцию у подписчиков. Кто осуждал девочку, кто-то не видел в этой ситуации ничего страшного, а кто-то и вовсе поддержал модное решение школьницы.

Об инциденте даже написали несколько СМИ, только вот, выяснилось, что на самом деле произошло это все не в Новосибирске, а в Екатеринбурге. Там руководство школы отреагировало на случившееся и уже провело с девочкой беседу на тему школьного дресс-кода.

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