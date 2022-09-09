В Новосибирске будут судить мужчину, убившего соседа на почве ревности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске посиделки двух соседей закончились поножовщиной. Конфликт между двумя мужчинам произошел на почве ревности. Подробности раскрыли в прокуратуре Новосибирской области.

– Следствие установило, что 11 июля 2022 года обвиняемый вместе с женой пришли в гости к своему соседу. Там они совместно распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в результате которого обвиняемый нанес несколько ударов ножом потерпевшему в область грудной клетки, после чего покинул место ЧП, – уточнили в ведомстве.

Спустя время мужчина уже без жены, с другим лицом, вернулся на место преступления. Он вынес из квартиры микроволновку и телевизор. А затем вызвал полицейских. Им он заявил, будто бы случайно нашел труп соседа. Однако обман не удался.

Как добавили в СК РФ по НСО, на подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Во время следствия он был в СИЗО.

Дело новосибирца, убившего соседа, по существу рассмотрят в Первомайском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер