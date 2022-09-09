Под Новосибирском 48-летняя женщина организовала наркопритон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Оби под Новосибирском полицейские задержали двух местных жителей, которые были в наркотическом опьянении. Правоохранители установили, что «синтетику» сибиряки употребили в доме на улице 3-й Северной. В полиции вычислили, кто содержит притон для наркоманов.

– Выяснилось, что хозяйка дома, 48-летняя женщина, на безвозмездной основе предоставляла свое жилье для употребления наркотиков. Женщину задержали, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На женщину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация или содержание притонов». Санкции статьи предусматривают наказание до 4-х лет лишения свободы.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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