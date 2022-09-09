В Новосибирске грибники пожаловались на автоворов в лесу

Грибники из Новосибирска жалуются на автоворов в лесу. Фото: «Весенний» микрорайон

Грибники из Новосибирска жалуются на автоворов, которые во время их отсутствия крадут из машин личные вещи. О неприятном инциденте в группе «Весенний» микрорайон» рассказал один из пострадавших.

По словам мужчины, все произошло 6 сентября.

− На повороте в населенный пункт Быково, который за Кольцово, решили пособирать грибов. Когда вернулись, увидели, что в машине разбито окно, − поделился подробностями сибиряк.

Тут же выяснилось, что из салона пропала сумка с документами. Мужчина вызвал полицию.

Приехавшие на место стражи правопорядка сообщили, что это четвертый инцидент за три дня.

− Будьте бдительны! – обратился мужчина к новосибирцам.

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