Новосибирцев возмутила женщина-водитель, припарковавшая «Инфинити» на зебре у школы. Фото: предоставлено Игорем Ивановым.

Жителей Новосибирска возмутила водитель Infiniti QX50. Женщина припарковала кроссовер на пешеходном переходе у школы № 115. Один из недовольных горожан сфотографировал нарушительницу, а также написал обращение в ГИБДД по поводу наглости автовладелицы.

– Мне она ответила, что ждёт своего ребёнка. А то, что школа №115 переполнена более чем на 300%, и маленькие ребятишки должны обходить таких господ, подвергая свои жизни опасности, это девушку не волнует, – поделился в паблике «АСТ-54» мужчина.

По словам новосибирца, на замечания женщина отреагировала резко. Из ее рта посыпались оскорбления.

В комментариях к посту нашлись защитники дамы-нарушительницы. Они заявили, что автор влез не в свое дело, а кто-то даже заявил, что мужчина-то просто-напросто позавидовал успешной сибирячке. Оказывается, ей, по мнению многих, многое дозволено. Мать-нарушительница тоже отметилась в комментариях. Она заявила, что ничего плохого не сотворила.

– Судя по её комментариям к данной публикации, она ничего не поняла и, похоже, не поймёт уже... Жаль, что такие родителя потом также воспитают своих детей! – посетовал автор публикации КП-Новосибирск.

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