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Общество9 сентября 2022 3:10

Камеры видеофиксации установят на дорогах Новосибирской области за 29 миллионов рублей

Новые системы на трассах появятся до 16 ноября
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области появятся новые камеры фиксации превышения скорости.

В Новосибирской области появятся новые камеры фиксации превышения скорости.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На трассах Новосибирской области установят новые системы видеофиксации и учета скорости движения транспорта. Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок.

За 29 миллионов рублей подрядчик должен будет не только установить оборудование, но и приобрести его и все дополнительные материалы.

Камеры установят на девяти объектах в Новосибирской области.

Победитель конкурса приступит к установке 12 октября, все работы должны быть завершены до 16 ноября.

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