Камеры видеофиксации установят на дорогах Новосибирской области за 29 миллионов рублей

В Новосибирской области появятся новые камеры фиксации превышения скорости.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На трассах Новосибирской области установят новые системы видеофиксации и учета скорости движения транспорта. Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок.
За 29 миллионов рублей подрядчик должен будет не только установить оборудование, но и приобрести его и все дополнительные материалы.
Камеры установят на девяти объектах в Новосибирской области.
Победитель конкурса приступит к установке 12 октября, все работы должны быть завершены до 16 ноября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер