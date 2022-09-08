Новосибирские вездеходы отправят на военную базу в Арктике

На Северный полюс отправят два вездехода.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вездеходы из Новосибирска отправятся на Северный полюс. Там на военной базе на архипелаге Земля Франца-Иосифа они будут помогать сотрудника Арктического Трилистника.
— Сейчас мы вошли в реестр производителей Минпромторга РФ, выходим на регистрацию транспортного средства — на него можно получить свой индивидуальный транспортный номер, — сообщил генеральный директор ООО «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев, кандидат технических наук.
В региональном Минпромторге пояснили, что два вездехода отправятся на Северный пояс этой зимой по договору с ВМФ РФ.
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