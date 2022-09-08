В Новосибирске арестовали пожилого мужчину, ударившего бездомного ножом

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске арестовали пожилого мужчину, который ударил бездомного ножом в грудь. Дело возбудили по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание, которое грозит сибиряку — 10 лет тюрьмы.

— Установлено, что ранение потерпевший получил во время ссоры с подозреваемым. Ранее 64-летний мужчина неоднократно был судим за кражу, разбой и хулиганство, — рассказали в региональном МВД.

Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Расследование продолжается.

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