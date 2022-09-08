В Новосибирске пройдет выставка минералов и самоцветов «Недоступная красота»

Коллекция собиралась 30 лет. Фото: Новосибирский краеведческий музей
В Краеведческом музее Новосибирска пройдет выставка «Недоступная красота». Продлится она с 10 сентября по 6 ноября. За это время посетители музея смогут увидеть редчайшие образцы минералов, самоцветов и скульптурные композиции из частной коллекции Дмитрия Терешкова.
— Прямо сейчас в колонном зале кураторы расставляют редчайшие образцы минералов, самоцветов, древесных образований и скульптуры художника Андрея Макарского, — сообщили в музее.
Коллекция Терешкова формировалась более 30 лет и насчитывает несколько сотен образцов. Минералы, самоцветы и уникальные древесные образования собирались в экспедициях в самых труднодоступных районах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.
Кроме минералов и самоцветов, на выставке будут представлены работы скульптора и художника Андрея Макарского. Макарский много лет сотрудничает с Дмитрием Терешковым. Он известен своими работами по дереву, металлу и натуральным камням.
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