В Новосибирске пройдет выставка минералов и самоцветов «Недоступная красота»

Коллекция собиралась 30 лет. Фото: Новосибирский краеведческий музей

В Краеведческом музее Новосибирска пройдет выставка «Недоступная красота». Продлится она с 10 сентября по 6 ноября. За это время посетители музея смогут увидеть редчайшие образцы минералов, самоцветов и скульптурные композиции из частной коллекции Дмитрия Терешкова.

— Прямо сейчас в колонном зале кураторы расставляют редчайшие образцы минералов, самоцветов, древесных образований и скульптуры художника Андрея Макарского, — сообщили в музее.

Коллекция Терешкова формировалась более 30 лет и насчитывает несколько сотен образцов. Минералы, самоцветы и уникальные древесные образования собирались в экспедициях в самых труднодоступных районах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.

Кроме минералов и самоцветов, на выставке будут представлены работы скульптора и художника Андрея Макарского. Макарский много лет сотрудничает с Дмитрием Терешковым. Он известен своими работами по дереву, металлу и натуральным камням.

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