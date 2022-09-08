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Общество8 сентября 2022 13:21

Три объекта в Новосибирске подключили к теплу 8 сентября

Они подали заявки на досрочное подключение
Анастасия ХРОМЫХ
В трех объектах, расположенных в Новосибирске, включили отопление.

В трех объектах, расположенных в Новосибирске, включили отопление.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 8 сентября, в трех объектах, расположенных в Новосибирске, включили отопление. Об этом сообщили в Телеграм-канале «СГК Новосибирск».

Тепло подали в жилой малоэтажный дом на улице Лазарева, 22, роддом при Городской клинической больнице №1, а также в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет».

Как объяснили в СГК, некоторое время назад от них поступила заявка на досрочное включение отопления.

− Получив согласование, заявители сами выбрали день, когда открыть задвижку и начать отопительный сезон, − отметили в компании.

Ранее КП-Новосибирск писала, когда дадут отопление в Новосибирске в 2022 году.

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