Три объекта в Новосибирске подключили к теплу 8 сентября

В трех объектах, расположенных в Новосибирске, включили отопление.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 8 сентября, в трех объектах, расположенных в Новосибирске, включили отопление. Об этом сообщили в Телеграм-канале «СГК Новосибирск».
Тепло подали в жилой малоэтажный дом на улице Лазарева, 22, роддом при Городской клинической больнице №1, а также в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет».
Как объяснили в СГК, некоторое время назад от них поступила заявка на досрочное включение отопления.
− Получив согласование, заявители сами выбрали день, когда открыть задвижку и начать отопительный сезон, − отметили в компании.
Ранее КП-Новосибирск писала, когда дадут отопление в Новосибирске в 2022 году.
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