В Бердске чиновникам на 10% повысили зарплату

В Бердске муниципальным чиновникам подняли зарплату. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Бердске муниципальным чиновникам подняли зарплату. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета в четверг, 8 сентября.

На сессии обсуждалось внесение изменений в решение о бюджете города на текущий год и плановый период следующих двух лет. В ходе заседания был поднят и вопрос о внесении изменения в положение об оплате муниципальных чиновников. Это связано с постановлением губернатора региона о совершенствовании оплаты труда новосибирских госслужащих.

Так, оклады чиновникам поднимут на 10%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber