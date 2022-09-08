В Бердске чиновникам на 10% повысили зарплату

В Бердске муниципальным чиновникам подняли зарплату.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Бердске муниципальным чиновникам подняли зарплату. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета в четверг, 8 сентября.
На сессии обсуждалось внесение изменений в решение о бюджете города на текущий год и плановый период следующих двух лет. В ходе заседания был поднят и вопрос о внесении изменения в положение об оплате муниципальных чиновников. Это связано с постановлением губернатора региона о совершенствовании оплаты труда новосибирских госслужащих.
Так, оклады чиновникам поднимут на 10%.
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