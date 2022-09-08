Новосибирец снял штаны перед охранниками при попытке украсть пиво

Мужчина оголился перед охранниками супермаркета, когда те попросили его предъявить документы. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В новосибирском супермаркете задержали 40-летнего мужчину, когда тот попытался унести в карманах две банки пива. Однако одной кражей список его преступлений не ограничился. Вскоре туда добавилось и хулиганство. Когда бойцы ГБР попросили мужчину предъявить документы, он снял с себя штаны.

— Решая, как поступить с задержанным — взять с него оплату пива и отпустить или передать в полицию, служба безопасности супермаркета попросил мужчину предъявить документы. Задержанный полез рукой в карман и вдруг неожиданно для всех приспустил штаны. Своей выходкой он определил свою дальнейшую судьбу — бойцы ГБР сдали хулигана полиции, — рассказали в АБ ГВАРДИЯ.

Кроме того, что мужчин попытался украсть пиво и оголился перед охранниками, выяснилось, что в супермаркет он приехал на машине, будучи с похмелья, да еще и без прав. Когда сибиряка выпустили из отделения полиции, он вернулся в супермаркет на разборки. Снова пришлось вызвать ГБР, чтобы те серьезно поговорили с мужчиной.

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