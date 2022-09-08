В Новосибирской области прокуратура потребовала ужесточить приговор водителю за пьяную езду

Прокуратура потребовала пересмотреть дело жителя Куйбышева, осужденного за пьяное вождение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области прокуратура потребовала пересмотреть дело жителя Куйбышева, осужденного за пьяное вождение. Ведомство посчитало приговор слишком мягким.

— Районный суд установил, что обвиняемый управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, имея судимость за нарушение в состоянии опьянений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, — сообщили в областной прокуратуре. — Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы с лишением на 2 года 9 месяцев.

Восьмой кассационный суд согласился с доводами прокуратуры о несоразмерности наказания. Поскольку ранее сибиряк уже был дважды судим за аналогичные преступления, за каждое из которых ему назначались обязательные работы. Новое преступление совершено им спустя менее полугода после предыдущего суда. Кроме того, в этот период он еще не имел права садиться за руль по решению суда.

Дело было решено отправить на новое рассмотрение.

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