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Происшествия8 сентября 2022 10:34

20 лет грозит двум жителям Новосибирска за покушение на убийство

Парни 19 и 22 лет едва ли не до смерти избили приятеля
Надежда КАСЬЯНОВА
Парням грозит до 20 лет тюрьмы.

Парням грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двум жителям Новосибирска 19 и 22 лет грозит срок в два десятка лет за покушение на убийство. Трагедия едва не произошла в начале июля этого года, когда пьяные обвиняемые почти до смерти избили своего приятеля.

— На территории Первомайского района обвиняемым встретился мужчина, с которым у них ранее был конфликт. Парни сбили пострадавшего с ног и начали пинать его. Избиение не прекратилось, даже когда мужчина потерял сознание. Потом обвиняемые скрыли с места преступления, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что потерпевший умер бы, если бы не своевременная медпомощь. Однако несмотря на серьезный ущерб здоровью мужчина не запросил компенсацию.

Дело несостоявшихся убийц направили в Первомайский районный суд.

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