В Новосибирске начали судить прораба за смерть пенсионерки, упавшей в шахту лифта на стройке

Женщина устроилась работать маляром и погибла в первый день. Фото: Предоставлено родственниками

Новосибирский прораб ответит за смерть 61-летней женщины-маляра на стройке нового корпуса общежития НЭТИ. Трагедия произошла 23 марта в здании на проспекте Карла Маркса 33а.

По данным следствия, 61-летняя Татьяна Зинякова устроилась на работу маляром-штукатуром и в первый день вышла на смену. Прораб встретил ее, она переоделась, на месте посмотрели стены. Договорились, что он покажет женщине объем работ. Прораб вышел, но когда вернулся в прорабскую — работницы на месте не было, ее вещи остались там. Поиски пенсионерки не дали результатов. А вечером очевидцы нашли ее труп в шахте лифта.

- Женщина провалилась в шахту лифта, от падения с высоты получила множественные травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. По результатам проверки в месте ЧП было недостаточно освещения. Ограждений на нескольких этажах не было, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека в отношении 43-летнего прораба. Ранее он привлекался по статье о хранении наркотиков, но погасил судимость.

- Татьяна Кимовна была хорошим отзывчивым человеком и опытным строителем в третьем поколении. Получив наследство, решила переехать из Магадана в Новосибирск, купить квартиру и перевезти сюда семью. Около года жила в Первомайском районе, работала на объектах в Академгородке. Помимо меня, у нее осталась дочь и четверо внуков от 5 до 14 лет, - сообщил КП-Новосибирск сын погибшей Игорь Бондарев.

Прораб признал вину и раскаялся в содеянном, однако пока не компенсировал ущерб родным. Дело рассматривают в Ленинском районном суде.

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