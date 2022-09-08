Разрушенную ветром стену дома в Барабинске под Новосибирском восстановят за три дня

В Барабинске отремонтируют рухнувшую стену жилого дома. Фото: Администрация Барабинска.

В городе Барабинск под Новосибирском восстановят разрушенную мощным порывом ветра стену дома. Об этом рассказали в четверг, 8 сентября, в официальном Telegram-канале Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Напомним, 7 сентября ураган вырвал облицовочное покрытие стены дома на улице Октябрьской, 65. Здание ввели пять лет назад. Туда переселяли жителей аварийных домов.

– В настоящее время администрацией города организовано обследование дома. Установлено, что имуществу собственников жилых помещений ущерб не нанесен. Начато проведение восстановительных работ силами МУП «ЖКХ города Барабинска», – сообщили в министерстве.

Отремонтировать стену планируют в течение 3 дней. Однако сроки будут зависеть от погодных условий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber