Разрушенную ветром стену дома в Барабинске под Новосибирском восстановят за три дня

В Барабинске отремонтируют рухнувшую стену жилого дома. Фото: Администрация Барабинска.
В городе Барабинск под Новосибирском восстановят разрушенную мощным порывом ветра стену дома. Об этом рассказали в четверг, 8 сентября, в официальном Telegram-канале Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Напомним, 7 сентября ураган вырвал облицовочное покрытие стены дома на улице Октябрьской, 65. Здание ввели пять лет назад. Туда переселяли жителей аварийных домов.
– В настоящее время администрацией города организовано обследование дома. Установлено, что имуществу собственников жилых помещений ущерб не нанесен. Начато проведение восстановительных работ силами МУП «ЖКХ города Барабинска», – сообщили в министерстве.
Отремонтировать стену планируют в течение 3 дней. Однако сроки будут зависеть от погодных условий.
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