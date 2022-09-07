В Барабинске из-за сильного ветра обрушилась часть дома

В Барабинске сильный ветер сорвал часть облицовки дома. Фото: Администрация Барабинска

В Барабинске сильный ветер сорвал часть облицовки дома. Инцидент произошел в среду, 7 сентября, об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Из-за сильных порывов ветра оторвалась декоративная обрешётка с сайдингом с северной стороны жилого дома по улице Октябрьская, 65. На место выехали глава города, руководители муниципальных коммунальных предприятий. Оперативно проведено обследование жилых помещений, конструктива крыши, стены. Критических повреждений несущих элементов нет, — сообщили в администрации Барабинска. — Жильцам ничего не угрожает.

Специалисты также убрали обломки дома с проезжей части и создали группу по ликвидации ЧП.

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