Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 18:41

В Барабинске из-за сильного ветра обрушилась часть дома

Сейчас решением вопроса занимается администрация
Галина СИМОНОВА
В Барабинске сильный ветер сорвал часть облицовки дома. Фото: Администрация Барабинска

В Барабинске сильный ветер сорвал часть облицовки дома. Фото: Администрация Барабинска

В Барабинске сильный ветер сорвал часть облицовки дома. Инцидент произошел в среду, 7 сентября, об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Из-за сильных порывов ветра оторвалась декоративная обрешётка с сайдингом с северной стороны жилого дома по улице Октябрьская, 65. На место выехали глава города, руководители муниципальных коммунальных предприятий. Оперативно проведено обследование жилых помещений, конструктива крыши, стены. Критических повреждений несущих элементов нет, — сообщили в администрации Барабинска. — Жильцам ничего не угрожает.

Специалисты также убрали обломки дома с проезжей части и создали группу по ликвидации ЧП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер