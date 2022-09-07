В Новосибирске разыскивают мужчину, который неделю жил на деньги с чужой карты

Мужчина неделю оплачивал покупки с чужой карты. Фото: МВД по НСО
В Новосибирске разыскивают мужчину, который неделю пользовался чужой банковской картой. Дело возбудили по статье 158 УК РФ за кражу. Максимальное наказание, которое грозит сибиряку — 6 лет тюрьмы.
— С 26 августа по 1 сентября подозреваемый, воспользовавшись утерянной банковской картой, произвел по ней оплату товаров в различных магазинах города Новосибирска. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей, — рассказали в региональном МВД.
Всех, кто опознает мужчину на фото, просят сообщить об этом в отдел полиции №8 «Кировский» Управления МВД России по Новосибирску по телефону: 8-913-954-32-32.
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