В Новосибирске разыскивают мужчину, который неделю жил на деньги с чужой карты

Мужчина неделю оплачивал покупки с чужой карты. Фото: МВД по НСО

В Новосибирске разыскивают мужчину, который неделю пользовался чужой банковской картой. Дело возбудили по статье 158 УК РФ за кражу. Максимальное наказание, которое грозит сибиряку — 6 лет тюрьмы.

— С 26 августа по 1 сентября подозреваемый, воспользовавшись утерянной банковской картой, произвел по ней оплату товаров в различных магазинах города Новосибирска. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей, — рассказали в региональном МВД.

Всех, кто опознает мужчину на фото, просят сообщить об этом в отдел полиции №8 «Кировский» Управления МВД России по Новосибирску по телефону: 8-913-954-32-32.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер