В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе ограничат движение по трем улицам правого берега

Ограничения продлятся до последней недели сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске до последней недели сентября ограничат проезд по улицам Эйхе, Крылова и по проспекту Димитрова. Связаны ограничения с аварийным ремонтом на теплотрассе.

— До 20 сентября на 4 метра сужена проезжая часть улице Эйхе в районе дома №11, также на 2,5 метра сужен проспект Димитрова в районе дома №7. До 23 сентября на 6 метров сужена улица Крылова в районе дома №20, — сообщили в мэрии.

Напомним, что, начиная с 16 сентября, из-за стройки четвертого моста через Обь на ночь будут перекрывать улицу Ипподромскую от пересечения с улицей Большевистской до пересечения с улицей Кирова. Объезд будет организован по улицам Мостовой и Кривощековской.

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