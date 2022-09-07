В Новосибирске женщину оштрафовали за наклейки на ноутбуке, дискредитирующие армию России

Женщину оштрафовал на 35 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительницу Новосибирска оштрафовали за наклейки на ноутбуке, которые дискредитировали армию России. Информация об этом появилась на сайте Советского районного суда.

— Дело было возбуждено за совершение в июле 2022 года публичных действий. Женщина держала в руках ноутбук с наклеенными на крышке надписями, дискредитирующими задачи по использованию военных сил РФ, — сообщили в суде.

Женщину признали виновной в дискредитации армии России. Ей назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.

Напомним, по аналогичной статье в начале лета сибиряка оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мужчина в День Победы прошелся по улицам города с флагом, который используют противники спецоперации на Украине.

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