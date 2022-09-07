В частном зоопарке Новосибирска родились мангустята

В Левобережном зоопарке «Обитаемый остров» появились на свет мангустята. Фото: предоставлено Марией

В Левобережном зоопарке «Обитаемый остров» появились на свет детеныши мангустов. Об этом КП-Новосибирск рассказала сотрудница зоопарка Мария.

Трое мангустят родились 4 сентября. Малыши весят около 40 граммов. Когда им исполнится месяц, вес вырастет примерно до 250 граммов.

За детенышами ухаживают мама и папа мангусты.

− В природе щенков мангустов выкармливает вся стая. У нас в Левобережном зоопарке только одна семья мангустов. Поэтому сотрудники нашего «Обитаемого острова» как бы выполняют роль «стаи», помогая выкармливать малышей, − рассказала КП-Новосибирск Мария.

Сибирячка добавила, что все семейство чувствует себя замечательно.

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