В частном зоопарке Новосибирска родились мангустята

В Левобережном зоопарке «Обитаемый остров» появились на свет мангустята. Фото: предоставлено Марией
В Левобережном зоопарке «Обитаемый остров» появились на свет детеныши мангустов. Об этом КП-Новосибирск рассказала сотрудница зоопарка Мария.
Трое мангустят родились 4 сентября. Малыши весят около 40 граммов. Когда им исполнится месяц, вес вырастет примерно до 250 граммов.
За детенышами ухаживают мама и папа мангусты.
− В природе щенков мангустов выкармливает вся стая. У нас в Левобережном зоопарке только одна семья мангустов. Поэтому сотрудники нашего «Обитаемого острова» как бы выполняют роль «стаи», помогая выкармливать малышей, − рассказала КП-Новосибирск Мария.
Сибирячка добавила, что все семейство чувствует себя замечательно.
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