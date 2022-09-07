В Новосибирске осудят мужчину, который до смерти избил сожительницу и рассказал об этом соседям

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: ДУЭЛЬ Алексей

В Новосибирске под суд пойдет 46-летний мужчина, до смерти избивший свою сожительницу. По статье 111 УК РФ ему грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

— Ночью 13 декабря 2021 года пьяный обвиняемым поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он избил женщину до смерти. Потом мужчина позвонил соседке и рассказал, что его сожительница мертва. Однако в преступлении он не признался. Скорую и полицию вызвала соседка, — рассказали в региональном СК.

Мужчину задержали и через некоторое время отправили в СИЗО. Свою вину он так и не признал. Теперь в его деле будет разбираться Кировский районный суд.

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