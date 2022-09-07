Незаконченная надпись на фасаде аэропорта Толмачево рассмешила новосибирцев

Новосибирцы придумывали слова с окончанием "рышкина". Фото: АСТ-54.

Новосибирцы заметили странную надпись на фасаде нового терминала аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина. Накануне там было написано «рышкина» – буквы фамилии великого летчика начали монтировать с конца. Фотографию прислали в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– 4 числа возил родителей в аэропорт, так была надпись только «опорт». Сразу понял, что не доделали, – заметил подписчик в комментариях.

Комментаторы сразу стали придумывать разные слова с этим окончанием. При этом к вечеру вывеску почти закончили, и повод для шуток пропал.

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