«Подумал, что там медведь»: под Новосибирском 33-летний мужчина застрелил товарища на охоте

Под Новосибирском мужчина застрелил приятеля на охоте. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области в пяти километрах от города Болотное произошла трагедия. Там 5 сентября 33-летний мужчина застрелил своего товарища. Произошло ЧП во время охоты.

– Следствие установило, что вечером обвиняемый вместе с 41-летним потерпевшим находился на охоте в лесу. Фигурант по делу, держа в руках ружье, заметив движение в кустах, предположив, что там находится медведь, но достоверно не убедившись в этом, не менее двух раз выстрелил в кусты. Там в это время был потерпевший, – рассказали подробности жуткого случая в СК РФ по Новосибирской области.

После случившегося 33-летний мужчина сразу же вызвал скорую. Однако до больницы потерпевшего не довезли – он умер в карете медиков от полученных ранений.

Следователи разбираются в трагедии. На охотника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении.

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