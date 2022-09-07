Мужчина нашел части ружья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирца осудили на 3 года за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Дело рассматривали в Бердском районном суде.

- Мужчина нашел части ружья «ИЖ-18», а именно приклад с затвором и ударным механизмом и ствол от оружия. Также он приобрел бездымный порох. У новосибирца давно уже закончилось разрешение на хранение оружие, поэтому он незаконно хранил его и взрывчатку, - говорится в приговоре.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.

Бердский районный суд приговорил мужчину к 3-м годам условно. Плюс он должен выплатить штраф в 15 тысяч рублей.

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