Мужчина нашел части ружья.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирца осудили на 3 года за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Дело рассматривали в Бердском районном суде.
- Мужчина нашел части ружья «ИЖ-18», а именно приклад с затвором и ударным механизмом и ствол от оружия. Также он приобрел бездымный порох. У новосибирца давно уже закончилось разрешение на хранение оружие, поэтому он незаконно хранил его и взрывчатку, - говорится в приговоре.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.
Бердский районный суд приговорил мужчину к 3-м годам условно. Плюс он должен выплатить штраф в 15 тысяч рублей.
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