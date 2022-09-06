Около тысячи новосибирских школьников хотят подрабатывать во время учебного года

Около тысячи новосибирских школьников хотели бы совмещать учебу с подработкой.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Около тысячи новосибирских школьников хотели бы совмещать учебу с подработкой. Об этом сообщает сервис hh.ru.
Эксперты проанализировали резюме подростков из Новосибирской области и выяснили, сколькие из них искали подработку за последние три месяца 2022 года.
В летний период на сайте hh.ru соискатели в возрасте от 14 до 17 лет открыли или активировали практически семь тысяч резюме.
− Это 3,7% от общего количества резюме в регионе, − уточнили в компании.
Средний размер заработной платы, на которую рассчитывают подростки, составляет 20 тысяч рублей.
Чаще всего школьники устраиваются промоутерами, курьерами, а также официантами либо бариста.
В Новосибирской области более 900 подростков хотят продолжить самостоятельно зарабатывать и в течение учебного года.
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