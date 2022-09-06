Около тысячи новосибирских школьников хотят подрабатывать во время учебного года

Около тысячи новосибирских школьников хотели бы совмещать учебу с подработкой. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Около тысячи новосибирских школьников хотели бы совмещать учебу с подработкой. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Эксперты проанализировали резюме подростков из Новосибирской области и выяснили, сколькие из них искали подработку за последние три месяца 2022 года.

В летний период на сайте hh.ru соискатели в возрасте от 14 до 17 лет открыли или активировали практически семь тысяч резюме.

− Это 3,7% от общего количества резюме в регионе, − уточнили в компании.

Средний размер заработной платы, на которую рассчитывают подростки, составляет 20 тысяч рублей.

Чаще всего школьники устраиваются промоутерами, курьерами, а также официантами либо бариста.

В Новосибирской области более 900 подростков хотят продолжить самостоятельно зарабатывать и в течение учебного года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber