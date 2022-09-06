Первый вытрезвитель в Новосибирске откроется рядом со школой

В Новосибирске в начале 2023 года планируется открыть первый вытрезвитель.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске в начале 2023 года планируется открыть новый вытрезвитель. Располагаться он будет в Первомайском районе в пристройке к жилому дому по адресу улица Звездная, 4б.
Министр труда и социального развития Елена Бахарева пояснила изданию «Прецедент», что до конца этого года здание должно быть отремонтировано за счет бюджета области.
Примечательно, что располагаться вытрезвитель будет рядом с несколькими жилыми многоэтажками, а также школой № 145.
Напомним, ранее в минтруда сообщали, что новый вытрезвитель будет рассчитан на 20 мест. Попасть туда люди смогут в добровольном порядке, пребывание в учреждении будет бесплатным.
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