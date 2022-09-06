Первый вытрезвитель в Новосибирске откроется рядом со школой

В Новосибирске в начале 2023 года планируется открыть первый вытрезвитель. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске в начале 2023 года планируется открыть новый вытрезвитель. Располагаться он будет в Первомайском районе в пристройке к жилому дому по адресу улица Звездная, 4б.

Министр труда и социального развития Елена Бахарева пояснила изданию «Прецедент», что до конца этого года здание должно быть отремонтировано за счет бюджета области.

Примечательно, что располагаться вытрезвитель будет рядом с несколькими жилыми многоэтажками, а также школой № 145.

Напомним, ранее в минтруда сообщали, что новый вытрезвитель будет рассчитан на 20 мест. Попасть туда люди смогут в добровольном порядке, пребывание в учреждении будет бесплатным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый вытрезвитель откроют в Новосибирске в конце 2022 года

Он будет рассчитан на 20 мест. Доставлять туда будут пьяных только с их согласия (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber