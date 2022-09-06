В Алтайском крае в ДТП погибли женщина и четверо детей

Женщина и четверо детей погибли в страшном ДТП в Алтайском крае. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Женщина и четверо детей погибли в страшном ДТП в Алтайском крае. Подробностями трагедии поделился «Толк», ссылаясь на ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария, унесшая жизни пяти человек, произошла вечером 5 сентября в Бийском районе. В минивэне Honda Stepwgn ехали мама и четверо ее детей – 3, 7, 15 и 16 лет.
На 377-м километре Чуйского тракта женщина выехала на встречную полосу, после чего врезалась в бензовоз с прицепом. В результате столкновения машины опрокинулись.
Водитель бензовоза получил травмы различной степени тяжести.
− Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», − пишет «Толк».
Ход расследования уголовного дела поставил на контроль прокурор Алтайского края Антон Герман.
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