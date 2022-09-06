Под Новосибирском столкнулись легковушка и автоцистерна

О пострадавших не сообщалось. Фото: «АСТ-54»
Под Новосибирском недалеко от поворота на Криводановку столкнулись Chevrolet Lanos и автоцистерна. Произошло ДТП во вторник, 6 сентября.
— Легковой автомобиль получил критический повреждения, а грузовой — частично съехал с трассы в кювет, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
Судя по фото, удар пришелся на левый бок иномарки. Машина сильно измята и покорёжена, однако информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что на улице Большевистской произошло тройное ДТП. Столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Airtrek, а от удара «Митсубиси» откинуло в КамАЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске 22-летний парень на иномарке спровоцировал двойное ДТП
Молодого человека забрали в больницу (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер