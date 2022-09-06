Под Новосибирском столкнулись легковушка и автоцистерна

О пострадавших не сообщалось. Фото: «АСТ-54»

Под Новосибирском недалеко от поворота на Криводановку столкнулись Chevrolet Lanos и автоцистерна. Произошло ДТП во вторник, 6 сентября.

— Легковой автомобиль получил критический повреждения, а грузовой — частично съехал с трассы в кювет, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Судя по фото, удар пришелся на левый бок иномарки. Машина сильно измята и покорёжена, однако информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что на улице Большевистской произошло тройное ДТП. Столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Airtrek, а от удара «Митсубиси» откинуло в КамАЗ.

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