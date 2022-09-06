В Новосибирске на три метра сузили улицу Сакко и Ванцетти

Улицу Сакко и Ванцетти в Новосибирске сузили на три метра.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 6 по 16 сентября на три метра сужается улица Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Временное ограничение движения транспорта ввели в районе сквера «Московский».
Как объяснили в мэрии, это связано с аварийным ремонтом на теплотрассе.
Водителей призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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