Орнитолог объяснил, почему в Новосибирске массово умирают голуби. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Новосибирска заметили массовую гибель голубей. Тушки раздавленных птиц смутили горожан на улице Урицкого. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил орнитолог Алексей Яновский.

По словам эксперта, пополнение молодняка в голубиных стаях проходит с весны до осени. Птицы появляются активно, так как у взрослых особей есть доступ к теплым чердакам и полостям, расположенным под крышами зданий. Выводок птицы кормят выделениями из пищевода – так называемым «птичьим молоком». Такое вскармливание тоже способствует хорошей голубиной популяции. Однако молодняк, уверяет эксперт, чаще подвержен болезням.

– Слетки голубей плохо кормятся, так как не знают, что и где можно поклевать. Недомогают и часто гибнут в том числе от автомобилей. Чердаки, где ночуют, гнездятся и выводят потомство голуби, – рассадник антисанитарии и птичьих паразитов. Речь о пухоедах, птичьих вшах, клещах и так далее. И, конечно же, болезней. Прежде всего, орнитоза, сальмонеллеза и т.п., – пояснил Алексей Яновский КП-Новосибирск.

По мнению эксперта, городская среда, несмотря на многие ее преимущества, неблагоприятна для голубей.

– Это и загрязнение выхлопами, реагентами и прочее. Не каждому голубю удается избежать отравлений и жить долго. Отсюда и такая смертность. Повышенная частота встреч недомогающих или уже погибших голубей может указывать на экологические проблемы в данном квартале. Голубей в городах давно уже чересчур много. Их было бы не так много при отсутствии для птиц доступа на чердаки и под крыши. А также, если бы их не прикармливали сердобольные граждане, – добавил ученый.

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