Уголовное дело об убийстве человека из ружья в СНТ под Новосибирском передали в суд

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Бердском районном суде рассмотрят дело об убийстве человека из ружья. Об этом сообщили во вторник, 6 сентября, в прокуратуре Новосибирской области.
Трагедия произошла на территории СНТ «Луговое-1» ночью 30 мая. Обвиняемый Д. Курилов был пьян, рассердился на незнакомца и выстрелил из ружья ему в живот. Мужчина умер в больнице. Жена погибшего через суд потребовала от убийцы 3 миллиона рублей.
В прокуратуре отметили, что 41-летний Курилов имеет несколько судимостей. В суд передали уголовное дело по статье об убийстве. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.
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