Уголовное дело об убийстве человека из ружья в СНТ под Новосибирском передали в суд

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердском районном суде рассмотрят дело об убийстве человека из ружья. Об этом сообщили во вторник, 6 сентября, в прокуратуре Новосибирской области.

Трагедия произошла на территории СНТ «Луговое-1» ночью 30 мая. Обвиняемый Д. Курилов был пьян, рассердился на незнакомца и выстрелил из ружья ему в живот. Мужчина умер в больнице. Жена погибшего через суд потребовала от убийцы 3 миллиона рублей.

В прокуратуре отметили, что 41-летний Курилов имеет несколько судимостей. В суд передали уголовное дело по статье об убийстве. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском на два месяца арестовали бердчанина, выстрелившего в живот мужчине из ружья

Пострадавший умер в больнице (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber