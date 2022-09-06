В Новосибирске 22-летний парень на иномарке спровоцировал двойное ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска произошло двойное ДТП. Фото: Инцидент Новосибирск

Во вторник утром, 6 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло двойное ДТП. Подробностями поделились в Госавтоинспекции НСО.

Фото опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск».

Как рассказали в ГИБДД, 22-летний парень на автомобиле марки Hyundai Solaris ехал по улице Большевистская. Напротив дома №14/1 он врезался в Mitsubishi Airtrek, который стоял перед запрещающим сигналом светофора.

От удара «Митсубиси» откинуло в КамАЗ. Грузовик тоже притормозил на светофоре.

− В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, − отметили в ГИБДД.

На месте аварии работает экипаж ДПС.

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