Два человека погибли на ночных пожарах под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

В ночь на 6 сентября в Новосибирской области произошли 2 смертельных пожара. Случились трагедии в Убинском и Новосибирском районах. На месте работают дознаватели МЧС и следователи.

Первый вызов пожарные получили около двух ночи. Сообщалось о возгорании в селе Убинское. Там полыхал бревенчатый дом на двух хозяев. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, кровля уже частично обрушилась. Горение на 112 квадратах потушили за 11 минут. Во время проливки и разбора обгоревших конструкций на полу у окна нашли погибшего. Тушили пожар 12 человек, а также 4 единицы техники.

Пожар в селе Новолуговое стал фатальным для 52-летнего мужчины. Там в дачном обществе «Энергия» загорелись садовый домик, машина и гараж. Тело мужчины нашли в одной из комнат после тушения огня. Пожар локализовали за 14 минут. Еще через 5 минут пламя полностью ликвидировали.

По предварительным данным, причиной двух пожаров стала неосторожность при курении.

– На местах происшествий работают следственно-оперативные группы для установления обстоятельств и точных причин произошедшего, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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