В Бердске из-за замкнувшей проводки сгорел микроавтобус

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску

В Бердске дотла сгорел микроавтобус. Произошел инцидент в СНТ «Отдых» в минувшие сутки.

— Огнём поврежден салон автомобиля Toyota Master Ace Surf общей площадью 5 квадратов. В результате пожара никто не погиб и не пострадал, — сообщили в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.

В ведомстве добавили, что причиной возгорание стало замыкание электропроводки под обшивкой внутри салона.

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