Под Новосибирском Toyota Highlander насмерть сбила 30-летнего мужчину

Смертельное ДТП произошло неподалеку от поселка Ордынское. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Недалеко от поселка Ордынское под Новосибирском Toyota Highlander сбила 30-летнего мужчину, шедшего вдоль трассы. Произошло ДТП рано утром 3 сентября.

— 38-летний водитель за рулем Toyota Highlander двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в направлении рабочего поселка Ордынское и на 44 километре совершил наезд на пешехода, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что 30-летний мужчина-пешеход шел по краю трассы во встречном направлении. От удара он погиб на месте.

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