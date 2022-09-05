Под Новосибирском Toyota Highlander насмерть сбила 30-летнего мужчину

Смертельное ДТП произошло неподалеку от поселка Ордынское. Фото: Госавтоинспекция по НСО
Недалеко от поселка Ордынское под Новосибирском Toyota Highlander сбила 30-летнего мужчину, шедшего вдоль трассы. Произошло ДТП рано утром 3 сентября.
— 38-летний водитель за рулем Toyota Highlander двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в направлении рабочего поселка Ордынское и на 44 километре совершил наезд на пешехода, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве пояснили, что 30-летний мужчина-пешеход шел по краю трассы во встречном направлении. От удара он погиб на месте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер