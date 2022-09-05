Под Новосибирском нашли пропавшего пенсионера с проблемами с памятью

Под Новосибирском завершились поиски 82-летнего пенсионера с проблемами с памятью. Фото: ЛизаАлерт НСО

Под Новосибирском завершились поиски 82-летнего пенсионера с проблемами с памятью. Мужчина нашелся, сообщила КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Напомним, пенсионер, проживающий в поселке Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района, вышел из дома 4 сентября и не вернулся.

− Заявку мы получили вчера. Во время работы нам прислали несколько свидетельств, что пропавший находится в природной среде. Была очерчена зона поисков, создана карта. Наши ребята работали до трех часов ночи. Утром они поехали домой, чтобы немного поспать. А родные пенсионера продолжили поиски. И именно в зоне поисков мужчину нашли, − рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских.

По словам руководителя поисково-спасательного отряда, состояние пенсионера оценивалось как удовлетворительное.

− На место вызвали скорую. Мужчину показали врачам. Госпитализация ему не потребовалась, насколько нам известно. Мужчина сейчас дома, с родными и близкими, − добавила Алеся.

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