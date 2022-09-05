В Новосибирской области 28-летний парень наволочкой задушил свою тётю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тогучинском районе под Новосибирском застолье двух родственников закончилось убийством. 28-летний парень наволочкой задушил 37-летнюю родственницу, свою тётю. Об этом рассказали в СК РФ по НСО.

– Следователи установили, что 23 мая 2022 года родственники распивали спиртное в хозяйственной постройке, стоящей на территории участка на улице Клубной в поселке Пятилетка. Собутыльники поссорились. В ходе конфликта 28-летний мужчина взял наволочку и задушил ей потерпевшую. После этого с места преступления сбежал, наволочку сжег в печи в бане, – уточнили в Следственном комитете.

Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Он частично признал вину, написал явку с повинной.

Дело сибиряка, задушившего тётю, по существу рассмотрит Тогучинский районный суд.

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